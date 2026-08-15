В Ростовской области обвиняемого в убийстве 14-летней девочки арестовали

На две месяца арестован обвиняемый в убийстве девочки в Ростовской области В Ростовской области обвиняемого в убийстве 14-летней девочки арестовали

Москва15 авг Вести.Обвиняемого в убийстве 14-летней девочки 21-летнего жителя Ростовской области арестовали по решению суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного управления СК России по Ростовской области.

Суд в субботу санкционировал арест на два месяца обвиняемого в убийстве 14-летней девочки в Ростовской области говорится в сообщении

Ранее сообщалось о задержании обвиняемого, который по данным следствия, в ходе конфликта, вечером 13 августа, нанес девушке множественные ножевые ранения, после чего скрылся с места происшествия.