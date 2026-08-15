Москва15 авг Вести.Следователи устанавливают обстоятельства гибели тринадцатилетней девочки в городе Борзе, сообщила пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю в социальной сети "ВКонтакте".

Следствием установлено, что 14 августа 2026 года в городе Борзе группа несовершеннолетних пробралась в заброшенное здание бывшей поликлиники с целью поиграть в прятки. В ходе игры дети разделились и 13-летняя, прячась в здании, в условиях отсутствия света оступилась и упала в открытую шахту лифта. Смерть несовершеннолетней наступила на месте