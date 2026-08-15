Прокуратура взяла на контроль дело о гибели девочки в Забайкалье

В Забайкалье прокуратура начала проверку после гибели девочки в заброшке Прокуратура взяла на контроль дело о гибели девочки в Забайкалье

Москва15 авг Вести.В Забайкальском крае прокуратура организовала проверку по факту гибели 13-летней девочки во время игры в прятки в заброшенной больнице в Борзе, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В ходе проверки представители надзорного ведомства установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям уполномоченных органов и организаций, ответственных за содержание здания и пресечение доступа к нему посторонних лиц. По выявленным нарушениям будет принят весь необходимый комплекс мер прокурорского реагирования сказано в сообщении

Также надзорное ведомство взяло на контроль ход и расследование уголовного дела.

По данным следствия, 14 августа в Борзе группа подростков пробралась в заброшенное здание бывшей поликлиники для игры в прятки. В ходе игры дети разделились и 13-летняя, прячась в здании, в условиях отсутствия света оступилась и упала в открытую шахту лифта. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.