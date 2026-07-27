В Нижнем Тагиле спасатели третий день ищут девочку под завалами песка

В Нижнем Тагиле девочку завалило песком в карьере В Нижнем Тагиле спасатели третий день ищут девочку под завалами песка

Москва27 июл Вести.Девочка погибла под завалами песка в Лебяжинском карьере в Нижнем Тагиле Свердловской области, ее тело третий день ищут спасатели, пишет Ural Mash.

По информации издания, 13-летняя школьница вместе с друзьями пошла купаться в карьер. Компания поднялась на вершину насыпи, где были другие подростки.

Кто-то начал пинать край карьера рядом с Мариной – тот резко обрушился, и девочка упала с десятиметровой высоты в воду. Сверху ее накрыло тоннами песка говорится в публикации

Сразу после инцидента друзья школьницы начали ее поиски, а также вызвали спасателей. В настоящее время специалисты разрабатывают безопасную схему, чтобы вытащить тело и не допустить новое обрушение.