Дело возбуждено после гибели девочки в песчаном карьере на Урале

На Урале возбудили дело после гибели девочки под завалами песка Дело возбуждено после гибели девочки в песчаном карьере на Урале

Москва28 июл Вести.В Свердловской области возбуждено уголовное дело после гибели 13-летней девочки под песчаными завалами в Лебяжинском карьере в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в СМУ СКР по региону.

Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) сказано в сообщении

Ранее канал Ural Mash сообщал, что 13-летняя школьница вместе с друзьями пошла купаться в карьер. Компания поднялась на песчаную насыпь, и в какой-то момент девочка упала с десятиметровой высоты в воду. Сверху ее накрыло тоннами песка. Спасатели продолжают поиски тела погибшей.