Москва28 июлВести.В Свердловской области возбуждено уголовное дело после гибели 13-летней девочки под песчаными завалами в Лебяжинском карьере в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в СМУ СКР по региону.
Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ)сказано в сообщении
Ранее канал Ural Mash сообщал, что 13-летняя школьница вместе с друзьями пошла купаться в карьер. Компания поднялась на песчаную насыпь, и в какой-то момент девочка упала с десятиметровой высоты в воду. Сверху ее накрыло тоннами песка. Спасатели продолжают поиски тела погибшей.