По подозрению в убийстве 15-летнего подростка в ХМАО задержан его сверстник

В Ханты-Мансийске за убийство сверстника задержан 15-летний подросток По подозрению в убийстве 15-летнего подростка в ХМАО задержан его сверстник

Москва31 авг Вести.Силовики задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве сверстника в Ханты-Мансийске, сообщили в СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Молодой человек был задержан сотрудниками Следкома во взаимодействии с оперативниками МВД России.

Подростку предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в заявлении ведомства в MAX

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним особо тяжкого преступления.