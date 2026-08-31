Москва31 авгВести.Силовики задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве сверстника в Ханты-Мансийске, сообщили в СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
Молодой человек был задержан сотрудниками Следкома во взаимодействии с оперативниками МВД России.
Подростку предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражуговорится в заявлении ведомства в MAX
В настоящее время устанавливаются причины произошедшего и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним особо тяжкого преступления.