Школьник, зарезавший одноклассника в Ханты-Мансийске, мог убить отца РЕН ТВ: школьник, зарезавший одноклассника в Ханты-Мансийске, якобы убил отца

Москва31 авг Вести.Школьник, зарезавший одноклассника в Ханты-Мансийске, находится в межгосударственном розыске, сообщает РЕН ТВ.

Как рассказала изданию мать погибшего ребенка, подозреваемый вместе со своим старшим братом якобы убили и расчленили отца, после чего школьника объявили в розыск.

Он убил родного отца. Они вроде как расчленили даже его, их там признали невменяемыми. И теперь он убил моего ребенка рассказала мать погибшего

Также женщина рассказала, что убийца и ее сын учились вместе, но после седьмого класса школьник уехал домой, в другую страну.

Ребенка со множественными ножевыми ранениями нашли в заброшенном здании. По предварительным данным, его позвали туда на шашлыки. Родным он сказал, что оставит учебники у друга и пойдет гулять, но так и не вернулся домой.