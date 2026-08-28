РЕН ТВ: под Орехово-Зуевом школьницы зарезали ребенка ради видео для челленджа

РЕН ТВ: школьницы из Подмосковья могли зарезать ребенка ради видео для челленджа РЕН ТВ: под Орехово-Зуевом школьницы зарезали ребенка ради видео для челленджа

Москва28 авг Вести.В подмосковной деревне Кабаново, около Орехово-Зуева, три школьницы зарезали ребенка, предположительно, ради видео для челленджа. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Шестиклассник пропал 26 августа, тогда его мать обратилась в полицию. На следующий день в ходе розыскных мероприятий тело мальчика было найдено в подвале заброшенного дома с множественными колото-резаными ранами на груди, шее, животе и руках.

По подозрению в убийстве были задержаны три школьницы.

По словам местных жителей, девочки действовали по заранее придуманному сценарию и выполняли некие задания. Отмечается также, что одна из несовершеннолетних снимала происходящее на мобильный телефон.

Пока неизвестно, был ли это интернет-челлендж или придуманная подростками игра говорится в сообщении, опубликованном в канале РЕН ТВ в мессенджере МАХ

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Информации от официальных структур или ведомств по данной теме пока нет.