Две школьницы задержаны по подозрению в убийстве мальчика под Орехово-Зуевом

Две школьницы задержаны по подозрению в убийстве ребенка под Орехово-Зуевом Две школьницы задержаны по подозрению в убийстве мальчика под Орехово-Зуевом

Москва28 авг Вести.Две несовершеннолетние девушки задержаны по подозрению в убийстве шестиклассника в Орехово-Зуевском городском округе. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские оперативно задержали двух несовершеннолетних девушек по подозрению в убийстве мальчика говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Шестиклассник пропал 26 августа в деревне Кабаново, тогда его мать обратилась в полицию. По уточненной информации, 28 августа в ходе розыскных мероприятий с участием волонтеров тело мальчика было найдено в подвале заброшенного здания с множественными колото-резаными ранами на груди, шее, животе и руках.

В прокуратуре Московской области добавили, что уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время суд решит вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Следствием выясняются причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления несовершеннолетними, добавили в Следственном комитете (СК) по Московской области.