В Самаре полиция продолжает поиски пропавшего накануне школьника В Самаре ведутся поиски пропавшего накануне шестиклассника

Москва2 авг Вести.Сотрудники самарской полиции продолжают устанавливать местонахождение шестиклассника Станислава Т. 2014 года рождения.

Как передает региональный главк МЧС, 1 августа около 20.00 мальчик вышел из магазина в мкр. Крутые Ключи Красноглинского района, больше родные его не видели.

Приметы разыскиваемого: на вид 12 лет, рост 150-155 см, плотного телосложения, волосы короткие, светло-русого цвета. Одет: футболка синего цвета, шорты зеленого цвета, сланцы черного цвета сообщает ведомство в MAX

К розыску несовершеннолетнего привлечены участковые уполномоченные полиции, сотрудники угро, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы. Разосланы ориентировки с его приметами.

Сведения о местонахождении подростка можно сообщить по телефонам: 8 (846) 921-76-40, 112, 102 либо дежурному офицеру пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 8(999)701-02-33.