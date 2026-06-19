Москва19 июн Вести.В Самаре правоохранители разыскивают 9-летнего мальчика, который убежал из магазина в Железнодорожном районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Самарскими полицейскими разыскивается без вести пропавший Ярослав Самойлов, 2017 года рождения, который 19 июня, в 20.30, убежал из магазина на ул. Мечникова в Железнодорожном районе областного центра и до настоящего времени его местонахождение неизвестно говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Мальчик ростом 130 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы русы. Одет в серую футболку и черные шорты.

Всех, кто его видел, просят звонить 8 (846) 921-76-40 или 112.