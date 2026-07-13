В ХМАО ведутся поиски 14-летнего подростка, который ушел из дома и не вернулся В ХМАО вторые сутки ищут пропавшего 14-летнего подростка

Москва13 июл Вести.В ХМАО ищут 14-летнего подростка, который ушел из дома 12 июля и пропал. Об этом сообщает автономная некоммерческая организация "Гуманитарный добровольческий корпус".

Внимание! Пропал ребенок! ХМАО-Югра, Кондинский р-н, п. Лиственичный. Сухов Илья 2012 г.р. (14 лет)… Просьба кто видел или владеет информацией о местонахождении сообщить по телефону: 8-922-767-87-08, 8-906-896-48-33; 02; 102; 112, горячая линия ГДК 8 800 201 21 10 говорится на официальной странице организации во "ВКонтакте"

Последний раз подростка видели в воскресенье примерно в 16 часов в районе улицы Комсомольская. Его рост 160 сантиметров, телосложение худощавое. Был одет в красную футболку и серые шорты.

Отмечается, что он может нуждаться в медицинской помощи.