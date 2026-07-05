В Подмосковье пропал 15-летний подросток, начаты поиски В Московской области начаты поиски пропавшего 15-летнего школьника

Москва5 июл Вести.Несовершеннолетнего жителя поселка Дружба Московской области начали разыскивать после пропажи. Речь идет про 15-летнего Максима Листратова, сообщает СПАС Град.

В настоящее время его местонахождение неизвестно. Подросток пропал 4 июля на территории городского округа Раменское.

Пропал подросток, требуется помощь местных жителей. Листратов Максим, рост 175 см, среднее телосложение, волосы русые, глаза карие написано в карточке

Он был одет в белую футболку и белую жилетку, черные джинсы и черные кроссовки.