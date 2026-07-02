Москва2 июлВести.В Ярославской области полиция разыскивает несовершеннолетнего жителя Дзержинского района Евгения Мугайских. Об этом в MAX сообщает ГУ МВД РФ по региону.
11-летний Евгений ушел из дома 1 июля и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 11-12 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы русые.говорится в сообщении
Мальчик был в черной кепке с белой надписью, красной футболке, графитовых шортах и черных кедах. Информацию о местонахождении просьба сообщать по телефону 8 (4852) 55-02-02 или 102.