В Ярославской области ищут 11-летнего мальчика В Ярославской области ведутся поиски 11-летнего мальчика

Москва2 июл Вести.В Ярославской области полиция разыскивает несовершеннолетнего жителя Дзержинского района Евгения Мугайских. Об этом в MAX сообщает ГУ МВД РФ по региону.

11-летний Евгений ушел из дома 1 июля и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 11-12 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы русые. говорится в сообщении

Мальчик был в черной кепке с белой надписью, красной футболке, графитовых шортах и черных кедах. Информацию о местонахождении просьба сообщать по телефону 8 (4852) 55-02-02 или 102.