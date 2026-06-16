В подмосковной Балашихе пропал 4-летний мальчик В Подмосковье ищут пропавшего 4-летнего мальчика

Москва16 июн Вести.В подмосковной Балашихе ведутся поиски пропавшего четырехлетнего Андрея Стеценко. Информация размещена в официальном Telegram-канале Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям "СПАС ГРАД".

Стеценко Андрей, 4 года. Дата и место пропажи: 16.06.2026 г., г. Балашиха, МО. Приметы: рост 120 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза карие говорится в сообщении

Мальчик одет в темно-синюю куртку, красную футболку и светлые кроссовки, на голове зеленая шапочка. С собой у него коричневый самокат.