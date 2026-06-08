В Петербурге ищут пропавшего 5 июня подростка с желтым самокатом Пропавшего 13-летнего подростка с самокатом продолжают искать в Петербурге

Москва8 июн Вести.В Санкт-Петербурге продолжают искать подростка с самокатом, ушедшего из дома 5 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на маму мальчика Наталью.

Отмечается, что поиски ведут как добровольцы, так и полиция, которая по камерам видеонаблюдения увидела похожего подростка в районе Московского вокзала.

Вчера муж ходил на поиски вместе с добровольцами в районе станции метро Восстания, на Московском вокзале были. Пока безуспешно. Утром снова пойдем на поиски цитирует Наталью агентство

Ранее о пропаже мальчика 155 сантиметров сообщили в петербургском поисковом отряде "ЛизаАлерт". Он ушел из дома 5 июня, при себе у него были желтый самокат и черный рюкзак.