Москва8 июнВести.В Санкт-Петербурге продолжают искать подростка с самокатом, ушедшего из дома 5 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на маму мальчика Наталью.
Отмечается, что поиски ведут как добровольцы, так и полиция, которая по камерам видеонаблюдения увидела похожего подростка в районе Московского вокзала.
Вчера муж ходил на поиски вместе с добровольцами в районе станции метро Восстания, на Московском вокзале были. Пока безуспешно. Утром снова пойдем на поискицитирует Наталью агентство
Ранее о пропаже мальчика 155 сантиметров сообщили в петербургском поисковом отряде "ЛизаАлерт". Он ушел из дома 5 июня, при себе у него были желтый самокат и черный рюкзак.