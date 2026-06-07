В Петербурге 13-летний подросток ушел из дома после ссоры с родителями В Петербурге ищут 13-летнего подростка

Москва7 июн Вести.В Петербурге 13-летний мальчик после ссоры с родителями ушел из дома, и с 5 июня его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает 78.ru.

Мать подростка рассказала, что накануне мальчик вместе с друзьями испортил чужое имущество и у него было ссора с родителями из-за его поведения.

Пятого числа, вернувшись с работы, я обнаружила, что его нет дома. Я разместила информацию на сайте гимназии приводятся в сообщении слова мамы подростка

Также мать пропавшего мальчика рассказала, что 5 июня ребенка видели в школе классная руководительница, завуч и секретарь гимназии. А позже, около 17:00, его видели на самокате с компанией ребят, предположительно старше его, направлявшихся в сторону Черной речки. С тех пор никаких сведений о нем нет.

Родители обратились в полицию и в поисковый отряд "Лиза Алерт". Поиски продолжаются.