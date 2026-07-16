Москва16 июл Вести.В Краснодаре правоохранители устанавливают местонахождение 13-летнего подростка, который ушел из дома на улице имени Мусоргского М.П. и не вернулся. Об этом сообщает УМВД России по городу.

Внимание, розыск! В Краснодаре пропал несовершеннолетний. Установлено, что 13-летний Родин Родион Александрович ушел из дома на улице имени Мусоргского М.П говорится сообщении ведомства в мессенджере MAX

В Краснодаре ищут пропавшего 13-летнего подростка Фото: УМВД России по Краснодару / Соцсети

Родион ростов 165 сантиметров, телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза голубо-зеленые. Был одет в голубые джинсы и белую футболку, на ногах – черно-белые кроссовки.