Москва11 маяВести.В Нижегородской области четвертые сутки разыскивают 16-летнего подростка. Он уехал кататься на велосипеде и пропал. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
По данным поисково-спасательного отряда "Волонтер", 7 мая коло 21.45 юноша выехал из СНТ "Мичуринец" на улицу Полевую в Кстовском районе. С того момента о нем ничего не известно. Он не отвечает на звонки и не выходит на связь.
Поиски ведут сотрудники полиции и волонтеры. На учете подросток не состоит, отметили в МВД.