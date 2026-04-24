В Новосибирске разыскивается 9-летний мальчик, который не вернулся из школы

Москва24 апр Вести.Девятилетний мальчик пропал в Кировском районе Новосибирска, ребенок не вернулся из школы, волонтеры организовали его поиск, сообщается на сайте поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

В Кировском районе Новосибирска пропал мальчик. Возраст - 9 лет. 23 апреля 2026 года он не вернулся домой из школы отмечается в сообщении

По данным отряда, мальчик ростом 125 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в синюю куртку с капюшоном, темно-синие штаны и сапоги, темно-синюю шапку. При себе имел черный рюкзак.