Несовершеннолетний мальчик пропал без вести в Новосибирске В Новосибирске ведутся поиски пропавшего 10-летнего школьника

Москва7 июн Вести.В Новосибирске начались поиски 10-летнего мальчика, пропавшего без вести. Об этом сообщает региональный отряд "ЛизаАлерт".

Он пропал после того, как ушел гулять. Домой школьник 2015 года рождения не вернулся.

Помогите найти ребенка. Десять лет, Кировский район, Новосибирск. Шестого июня 2026 года ушел гулять и не вернулся сказано в публикации отряда во "ВКонтакте"

Среди главных примет названы рост 150 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза.

Был одет в черную футболку, черные шорты и синие кроссовки с белой подошвой. Также на нем была черная кепка.