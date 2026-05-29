В Новосибирске волонтеры ищут 8-летнего ребенка В Советском районе Новосибирска пропал восьмилетний мальчик

Москва29 мая Вести.В Советском районе Новосибирска пропал восьмилетний мальчик. Он не вернулся домой после школы в пятницу, 29 мая. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на волонтеров поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Пропал … мальчик 8 лет, Советский район, город Новосибирск. 29 мая 2026 года не вернулся домой из школы говорится в публикации

Рост ребенка - 130 см. У мальчика карие глаза. Особая примета - шрам на голове у левого виска. Был одет в синюю кофту на молнии, черные кроссовки и сине-серую кепку.

Поиски осложняются погодой: в Новосибирске идет дождь, шквалистый ветер достигает 25 метров в секунду.

Добровольцы собрались в полночь в микрорайоне Нижняя Ельцовка, который находится неподалеку от Академгородка. Здесь плотная жилая застройка граничит с лесным массивом.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мальчика, просят сообщить в экстренные службы.