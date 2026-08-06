Москва6 авгВести.Пропавшего подростка 16 лет ищут в подмосковных Люберцах и Пензе, передает ТАСС со ссылкой на поисковый отряд волонтеров "Спас град".
В карточке поиска приведены приметы юноши: худощавого телосложения, рост 177 см, волосы темно-русые, глаза карие.
На момент исчезновения он был одет в черную водолазку, черные джинсы и серые кроссовки. С собой у подростка был черный рюкзак.
Сергей, 16 лет. Дата и место пропажи: 04.08.2026 г., г. Люберцы, МО – г. Пензаговорится в сообщении
Другие подробности и обстоятельства пропажи юноши не приводятся.
На официальных ресурсах правоохранителей Подмосковья и Пензенской области этой информации пока нет.