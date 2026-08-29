Москва29 авг Вести.Несовершеннолетние девушки, задержанные по подозрению в убийстве 12-летнего мальчика в Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья, неделю готовились к преступлению. Об этом Telegram-каналу "112" рассказала мать погибшего ребенка.

По словам Анжелы, она слышала об одной из подозреваемых. По слухам, у девочки проблемы с психикой и ее периодически видели с ножом. Позже женщине сообщили, что по версии следствия подростки планировали убийство с 20 августа и могли готовиться к новым нападениям говорится в сообщении источника

Женщина отметила, что одна из фигуранток училась в той же школе, что и ее сын. 26 августа он пошел вечером гулять. Позже они созвонились, ему было сказано сходить к бабушке и вернуться домой к 21.30. Больше на связь он не выходил.

Тело ребенка с множественными колото-резаными ранами груди, шеи, живота и рук обнаружили через два дня. По подозрению в совершении жестокого преступления были задержаны девушки 15 и 16 лет, на их обуви была обнаружена его кровь. Орудием убийства стал нож, его нашли в мусорном баке.

Отмечается, что одна из девушек уже призналась в содеянном, однако официального подтверждения этому нет.

С задержанными работают силовики. Возбуждено уголовное дело, доклад о расследовании будет представлен главе СКР Александру Бастрыкину.