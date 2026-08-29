Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве мальчика в Подмосковье

О расследовании убийства мальчика в Подмосковье доложат Бастрыкину Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве мальчика в Подмосковье

Москва29 авг Вести.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу об убийстве 12-летнего мальчика, чье тело нашли в подвале заброшенного дома в Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья. В преступлении подозревают двух несовершеннолетних девушек.

Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Шмырову А.Ю. представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства несовершеннолетними ребенка в Орехово-Зуевском городском округе говорится в сообщении пресс-службы СКР в мессенджере МАХ

Ребенок пропал 26 августа в деревне Кабаново. Его тело с множественными колото-резаными ранами обнаружили через два дня. Следствие считает, что к жестокой расправе причастны девушки 15 и 16 лет, которые, по некоторым данным, могли пойти на убийство ради интернет-контента.