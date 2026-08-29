Москва29 авг Вести.Под стражу заключены две девочки, зарезавшие шестиклассника в заброшенном здании под Орехово-Зуевом. Об этом сообщил представитель экстренных служб в беседе с агентством ТАСС.

Ранее в этот день отец одной из задержанных заявил, что его дочь признала свою вину и раскаивается в содеянном.

Отмечается, что несовершеннолетние арестованы на 2 месяца.

Шестиклассник пропал 26 августа в деревне Кабаново, спустя два дня его тело было найдено в подвале заброшенного здания с множественными колото-резаными ранами на груди, шее, животе и руках.

Было возбуждено уголовное дело. По подозрению в убийстве были задержаны две девушки, 15 и 16 лет. Одна из них училась с пострадавшим в одной школе.

По словам матери убитого ребенка, девочки неделю готовились к совершению преступления.

Как сообщалось в СМИ, одна из задержанных призналась, что давно хотела узнать, что такое убийство.