Москва29 авгВести.Под стражу заключены две девочки, зарезавшие шестиклассника в заброшенном здании под Орехово-Зуевом. Об этом сообщил представитель экстренных служб в беседе с агентством ТАСС.
Ранее в этот день отец одной из задержанных заявил, что его дочь признала свою вину и раскаивается в содеянном.
Отмечается, что несовершеннолетние арестованы на 2 месяца.
Шестиклассник пропал 26 августа в деревне Кабаново, спустя два дня его тело было найдено в подвале заброшенного здания с множественными колото-резаными ранами на груди, шее, животе и руках.
Было возбуждено уголовное дело. По подозрению в убийстве были задержаны две девушки, 15 и 16 лет. Одна из них училась с пострадавшим в одной школе.
По словам матери убитого ребенка, девочки неделю готовились к совершению преступления.
Как сообщалось в СМИ, одна из задержанных призналась, что давно хотела узнать, что такое убийство.