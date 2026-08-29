РЕН ТВ: одна из девочек, зарезавшая мальчика под Орехово-Зуевом, признала вину РЕН ТВ: одна из подростков, зарезавшая ребенка под Орехово-Зуевом, признала вину

Москва29 авг Вести.Одна из девочек-подростков, зарезавшая шестиклассника в заброшенном здании под Орехово-Зуевом, признала вину и раскаивается в содеянном. Об этом рассказал ее отец в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

По словам мужчины, ему известны все мотивы дочери, однако оглашать их отказался. Он также добавил, что никто из подруг не заставлял подростка убивать мальчика.

Шестиклассник пропал 26 августа в деревне Кабаново, спустя два дня его тело было найдено в подвале заброшенного здания с множественными колото-резаными ранами на груди, шее, животе и руках.

Было возбуждено уголовное дело. По подозрению в убийстве были задержаны две девушки, 15 и 16 лет. Одна из них училась с пострадавшим в одной школе.

По словам матери убитого ребенка, девочки неделю готовились к совершению преступления.

Как сообщалось в СМИ, одна из задержанных призналась, что давно хотела узнать, что такое убийство.