Бастрыкин затребовал доклад об убийстве 17-летнего юноши охотниками в Кузбассе Глава СК ждет доклада о смерти кузбасского подростка, застреленного охотниками

Москва4 авг Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о результатах расследования уголовного дела по факту смерти подростка в Кемеровской области, сообщает ведомство в мессенджере MAX.

17-летнего подростка застрелили охотники. По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и незаконной охоте. Обвинение было предъявлено трем гражданам.

По данным СМИ, родственники погибшего с выводами следствия не согласны. Они опасаются, что виновные могут избежать справедливого наказания.

Со слов матери подростка, выстрел был произведен с близкого расстояния с использованием фонаря и тепловизора, ввиду чего молодого человека невозможно было перепутать с мелким животным отмечается в публикации

Глава СК России поручил исполняющему обязанности СУ СК по Кемеровской области Александру Кустову представить доклад о результатах расследования дела и доводам публикации.