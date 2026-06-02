Москва2 июнВести.В Кемеровской области избрали меру пресечения троим охотникам, подозреваемым в убийстве 17-летнего юноши. Как сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса, они отправлены в СИЗО на один месяц.
Мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления из хулиганских побуждений.
Судом избрана в отношении обвиняемых мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 31.07.2026говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX
По версии следствия, 31 мая, в воскресенье, в лесу недалеко от села Междугорное фигуранты с помощью тепловизора нашли живую цель, по которой выстрелил один из них. В результате смертельное ранение головы получил подросток.
Отмечается, что охота велась незаконно.