В Кузбассе по делу об убийстве 17-летнего подростка арестованы трое охотников

Москва2 июн Вести.В Кемеровской области избрали меру пресечения троим охотникам, подозреваемым в убийстве 17-летнего юноши. Как сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса, они отправлены в СИЗО на один месяц.

Мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления из хулиганских побуждений.

Судом избрана в отношении обвиняемых мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 31.07.2026 говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX

По версии следствия, 31 мая, в воскресенье, в лесу недалеко от села Междугорное фигуранты с помощью тепловизора нашли живую цель, по которой выстрелил один из них. В результате смертельное ранение головы получил подросток.

Отмечается, что охота велась незаконно.