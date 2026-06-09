Москва9 июнВести.Версия охотников из Кузбасса, которые застрелили подростка, приняв его за бобра, вызывает вопросы. Своим мнением по этой криминальной истории поделился с ИС "Вести" многократный чемпион мира по стрельбе из пневматической винтовки Николай Болдов.
Трагический инцидент случился в ночь на 31 мая недалеко от села Междугорное. Двое девятиклассников ездили в окрестностях населенного пункта на мотоциклах. Увидев проезжающую машину, в которой находились охотники, ребята спрятались в кусты.
Один из охотников выстрелил в объект в кустах. Позднее в ходе допроса задержанный заявил, что через тепловизор принял подростка за бобра. Николай Болдов усомнился в версии подозреваемых.
Чтобы в тепловизор не определить разницу между человеческим силуэтом и бобром, ну, надо быть в очень неадекватном состояниипояснил он журналистам
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.