Версию охотников, которые перепутали подростка с бобром, назвали сомнительной Стрелок Болдов усомнился в версии охотников, перепутавших подростка с бобром

Москва9 июн Вести.Версия охотников из Кузбасса, которые застрелили подростка, приняв его за бобра, вызывает вопросы. Своим мнением по этой криминальной истории поделился с ИС "Вести" многократный чемпион мира по стрельбе из пневматической винтовки Николай Болдов.

Трагический инцидент случился в ночь на 31 мая недалеко от села Междугорное. Двое девятиклассников ездили в окрестностях населенного пункта на мотоциклах. Увидев проезжающую машину, в которой находились охотники, ребята спрятались в кусты.

Один из охотников выстрелил в объект в кустах. Позднее в ходе допроса задержанный заявил, что через тепловизор принял подростка за бобра. Николай Болдов усомнился в версии подозреваемых.

Чтобы в тепловизор не определить разницу между человеческим силуэтом и бобром, ну, надо быть в очень неадекватном состоянии пояснил он журналистам

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.