В челябинском поселке найдено тело 15-летнего подростка В Миассе найдено тело 15-летнего подростка, возбуждено уголовное дело

Москва25 авг Вести.В Миассе обнаружено тело 15-летнего подростка, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Челябинской области.

По данным следствия, днем 24 августа … на участке местности в поселке Осьмушка города Миасса … обнаружено тело 15-летнего подростка говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Назначены необходимые экспертизы, в том числе для установления причины смерти. Также выясняются все обстоятельства произошедшего.