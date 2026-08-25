Москва25 авгВести.В Миассе обнаружено тело 15-летнего подростка, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Челябинской области.
По данным следствия, днем 24 августа … на участке местности в поселке Осьмушка города Миасса … обнаружено тело 15-летнего подросткаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Назначены необходимые экспертизы, в том числе для установления причины смерти. Также выясняются все обстоятельства произошедшего.