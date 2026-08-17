СК возбудил дело после гибели подростка на реке Томь

Ребенок погиб, ударившись о камень во время купания в Кузбассе СК возбудил дело после гибели подростка на реке Томь

Москва17 авг Вести.Уголовное дело возбуждено после гибели 15-летнего подростка на реке Томь в Кемеровской области, сообщили в региональном СУ СК России.

По данным Следкома, трагедия произошла в минувшую субботу, 15 августа, в Междуреченске. Юноша без спроса отправился купаться на необорудованный берег.

Нырнув в воду, он ударился о камень и утонул говорится в публикации ведомства в MAX

Впоследствии тело погибшего нашли водолазы. Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.