Москва17 авгВести.Уголовное дело возбуждено после гибели 15-летнего подростка на реке Томь в Кемеровской области, сообщили в региональном СУ СК России.
По данным Следкома, трагедия произошла в минувшую субботу, 15 августа, в Междуреченске. Юноша без спроса отправился купаться на необорудованный берег.
Нырнув в воду, он ударился о камень и утонулговорится в публикации ведомства в MAX
Впоследствии тело погибшего нашли водолазы. Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.