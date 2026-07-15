Москва15 июлВести.В оренбургском Орске следственные органы выясняют обстоятельства гибели подростка, тело которого нашли на улице возле жилого дома 15 июля. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Мальчика обнаружили вечером в среду на улице Щорса.
Устанавливаются обстоятельства гибели подростка в городе Орске… По данному факту следователями СК России по Оренбургской области проводится доследственная проверкаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Для установления точной причины смерти назначена соответствующая экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.