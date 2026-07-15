В оренбургском Орске на улице возле жилого дома нашли тело подростка

Тело подростка нашли возле жилого дома в Орске Оренбургской области В оренбургском Орске на улице возле жилого дома нашли тело подростка

Москва15 июл Вести.В оренбургском Орске следственные органы выясняют обстоятельства гибели подростка, тело которого нашли на улице возле жилого дома 15 июля. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Мальчика обнаружили вечером в среду на улице Щорса.

Устанавливаются обстоятельства гибели подростка в городе Орске… По данному факту следователями СК России по Оренбургской области проводится доследственная проверка говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Для установления точной причины смерти назначена соответствующая экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.