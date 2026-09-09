Житель Камчатки приговорен к 15 годам "строгача" за насилие над дочерями

Суд вынес приговор жителю Камчатки за сексуальное насилие над дочерями Житель Камчатки приговорен к 15 годам "строгача" за насилие над дочерями

Москва9 сен Вести.Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор по уголовному делу 48-летнего местного жителя, который обвинялся в сексуальном насилии над своими родными дочерями, которым еще не исполнилось 12 лет. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина совершал в отношении девочек насильственные действия сексуального характера в течение нескольких лет.

Свою вину подсудимый не признал, однако она была полностью доказана совокупностью представленных доказательств. Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому, суд признал совершение преступления родителем, поскольку он является отцом потерпевших уточняется в канале суда в мессенджере MAX

Согласно приговору суда, фигурант приговорен к 15 годам колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворены гражданские иски о компенсацию морального вреда, причиненного преступлением, в пользу двух его дочерей в размере 500 тыс. рублей каждой.