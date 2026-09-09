Москва9 сенВести.Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор по уголовному делу 48-летнего местного жителя, который обвинялся в сексуальном насилии над своими родными дочерями, которым еще не исполнилось 12 лет. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Согласно материалам уголовного дела, мужчина совершал в отношении девочек насильственные действия сексуального характера в течение нескольких лет.
Свою вину подсудимый не признал, однако она была полностью доказана совокупностью представленных доказательств. Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому, суд признал совершение преступления родителем, поскольку он является отцом потерпевшихуточняется в канале суда в мессенджере MAX
Согласно приговору суда, фигурант приговорен к 15 годам колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворены гражданские иски о компенсацию морального вреда, причиненного преступлением, в пользу двух его дочерей в размере 500 тыс. рублей каждой.