Москва16 июнВести.Житель Березовского получил 1,5 года колонии общего режима за причинение тяжкого вреда здоровью сожителю дочери, сообщила пресс-служба прокуратуры Кемеровской области-Кузбасса в мессенджере МАХ.
Судом установлено, что в январе 2026 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес один удар ножом сожителю дочери. Причиной конфликта явилось противоправное поведение потерпевшего в отношении дочери подсудимогоотметили в пресс-службе
Мужчина признал вину.
Приговор суда вступил в законную силу.