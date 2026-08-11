Житель Тихорецка осужден на 15 лет за сексуальное насилие над ребенком

Житель Тихорецка осужден за сексуальное насилие над ребенком Житель Тихорецка осужден на 15 лет за сексуальное насилие над ребенком

Москва11 авг Вести.Житель Тихорецка осужден на 15 лет колонии за сексуальное насилие над несовершеннолетней дочерью своих знакомых. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В июле и в августе 2024 года подсудимый в салоне своего автомобиля совершил преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери своих знакомых.

Таким образом, 44-летний мужчина был признан виновным по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица младше 14 лет).

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в колонии строгого режима. Ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на срок 15 лет. Приговор в законную силу не вступил говорится в сообщении, опубликованном в канале пресс-службы в мессенджере МАХ

Подсудимый вину не признал, заявив, что его оговорили.

Отмечается, что слушания по делу проходили в закрытом режиме.