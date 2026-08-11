Москва11 авгВести.Житель Тихорецка осужден на 15 лет колонии за сексуальное насилие над несовершеннолетней дочерью своих знакомых. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
В июле и в августе 2024 года подсудимый в салоне своего автомобиля совершил преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери своих знакомых.
Таким образом, 44-летний мужчина был признан виновным по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица младше 14 лет).
Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в колонии строгого режима. Ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на срок 15 лет. Приговор в законную силу не вступилговорится в сообщении, опубликованном в канале пресс-службы в мессенджере МАХ
Подсудимый вину не признал, заявив, что его оговорили.
Отмечается, что слушания по делу проходили в закрытом режиме.