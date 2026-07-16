Москва16 июлВести.Пятнадцатилетний подросток был приговорен во Франции к 18 годам тюремного заключения за убийство преподавателя в своем колледже. Об этом сообщает TF1.
Трагедия развернулась в июне прошлого года, когда наставница была зарезана на глазах у свидетелей. Подросток тут же был задержан жандармом, которого успел ранить в руку.
15-летний подросток был приговорен в четверг к 18 годам тюремного заключения за убийство надзирательницы в своем колледже в прошлом году в Верхней Марне. Это решение, которому аплодировали в зале суда, соответствует приговору, запрошенному прокуратуройговорится в материалах
Суд в своем решении также указал на "крайнюю психиатрическую опасность", влекущую за собой "риск рецидива".
В свое "оправдание" ученик заявил, что хотел "отомстить" женщине, так как та отчитала его за то, что он публично целовался с девушкой в колледже.
Ранее стало известно, что задержанный в Дагестане 17-летний подросток через мессенджеры и соцсети вербовал ровесников для совершения преступлений.