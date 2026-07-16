Суд во Франции приговорил 15-летнего подростка к 18 годам тюрьмы за убийство

Во Франции 15-летний подросток приговорен к 18-летнему заключению за убийство Суд во Франции приговорил 15-летнего подростка к 18 годам тюрьмы за убийство

Москва16 июл Вести.Пятнадцатилетний подросток был приговорен во Франции к 18 годам тюремного заключения за убийство преподавателя в своем колледже. Об этом сообщает TF1.

Трагедия развернулась в июне прошлого года, когда наставница была зарезана на глазах у свидетелей. Подросток тут же был задержан жандармом, которого успел ранить в руку.

15-летний подросток был приговорен в четверг к 18 годам тюремного заключения за убийство надзирательницы в своем колледже в прошлом году в Верхней Марне. Это решение, которому аплодировали в зале суда, соответствует приговору, запрошенному прокуратурой говорится в материалах

Суд в своем решении также указал на "крайнюю психиатрическую опасность", влекущую за собой "риск рецидива".

В свое "оправдание" ученик заявил, что хотел "отомстить" женщине, так как та отчитала его за то, что он публично целовался с девушкой в колледже.

Ранее стало известно, что задержанный в Дагестане 17-летний подросток через мессенджеры и соцсети вербовал ровесников для совершения преступлений.