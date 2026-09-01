Иран начал ответные атаки на военные базы и объекты США Press TV: Иран начал ответные атаки на военные базы и объекты США

Москва1 сен Вести.Военные Ирана начали ответные атаки по американским военным базам после того, как страна подверглась ударам Вашингтона. Об этом сообщает телеканал Press TV.

Иран начал ответные атаки против баз и объектов США говорится в сообщении в Telegram-канале Press TV

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по целям в Иране. Как отмечалось в заявлении, 1 сентября в 12.00 по восточному времени силы США начали наносить удары по целям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в республике.

В CENTCOM уточнили, что удары последовали за недавними попытками атак со стороны КСИР против коммерческих судов в Ормузском проливе и против американских военнослужащих, дислоцированных в регионе.

Вечером 1 сентября иранское информагентство Fars News сообщило о взрывах в портовых городах Бандар-Аббас, Чахбехар и Конарак, а также на острове Кешм.