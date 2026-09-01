Москва1 сенВести.Военные Ирана начали ответные атаки по американским военным базам после того, как страна подверглась ударам Вашингтона. Об этом сообщает телеканал Press TV.
Иран начал ответные атаки против баз и объектов СШАговорится в сообщении в Telegram-канале Press TV
Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по целям в Иране. Как отмечалось в заявлении, 1 сентября в 12.00 по восточному времени силы США начали наносить удары по целям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в республике.
В CENTCOM уточнили, что удары последовали за недавними попытками атак со стороны КСИР против коммерческих судов в Ормузском проливе и против американских военнослужащих, дислоцированных в регионе.
Вечером 1 сентября иранское информагентство Fars News сообщило о взрывах в портовых городах Бандар-Аббас, Чахбехар и Конарак, а также на острове Кешм.