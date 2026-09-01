В CENTCOM подтвердили нанесение ударов по целям в Иране

В CENTCOM подтвердили удары по Ирану В CENTCOM подтвердили нанесение ударов по целям в Иране

Москва1 сен Вести.Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило нанесение ударов по целям в Иране. Соответствующее сообщение опубликовано в соцсети X.

Ранее сообщалось о многочисленных взрывах на юге Ирана.

Сегодня в 12.00 по восточному времени силы США начали наносить удары по целям Корпуса стражей исламской революции в Иране. Удары последовали за недавними попытками атак со стороны КСИР против коммерческих судов в Ормузском проливе и против американских военнослужащих, дислоцированных в регионе говорится в сообщении

30 августа США ударили по иранским пусковым установкам на острове Ларак. По данным Axios, Тегеран планировал использовать установки для "запуска ракет с морскими минами в сторону Ормузского пролива".