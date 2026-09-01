Премьер Армении не стал использовать русский язык на саммите в Киргизии

Пашинян стал единственным лидером СНГ, выступившим не на русском на ШОС+ Премьер Армении не стал использовать русский язык на саммите в Киргизии

Москва1 сен Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании формата ШОС+ в Бишкеке выступил на государственном (армянском) языке, став единственным среди присутствующих лидеров стран СНГ, кто не использовал русский язык.

В своем обращении Пашинян представил видение многополярного мира и анонсировал предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения стратегии развития двусторонних отношений.

При этом остальные главы государств Содружества — руководители России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана — обратились к участникам саммита на русском языке.