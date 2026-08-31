Встреча Пашиняна и Алиева началась в Бишкеке Пашинян и Алиев проводят встречу в Бишкеке

Москва31 авг Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проводят встречу в Бишкеке на полях юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщила пресс-секретарь армянского премьера Меланья Арутюнян.

О начавшейся встрече Пашиняна и Алиева Арутюнян сообщила в соцсети.

В Бишкеке началась встреча премьера Армении и президента Азербайджана написала пресс-секретарь Пашиняна

Ранее в Бишкек вылетел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также примет участие в саммите ШОС. Как отмечала турецкая газета Akşam, в Бишкеке у турецкого лидера запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Как ожидается, главы двух государств обсудят ситуацию вокруг Украины, а также обстановку в Черном море.