Москва31 авгВести.Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу в Бишкеке, в ходе которой договорились продолжать укрепление и нормализацию межгосударственных отношений.
В ходе встречи Алиев и Пашинян договорились продолжать шаги по дальнейшему укреплению устойчивого мира, продвижению процесса нормализации межгосударственных отношений и усилению связей посредством прямых двусторонних контактовговорится в заявлении азербайджанского агентства Репорт
Как сообщили пресс-службы правительств двух стран, лидеры подчеркнули важность укрепления связей через прямые двусторонние контакты.
Кроме того, Алиев и Пашинян отметили ключевую роль государственных комиссий по делимитации общей границы и подтвердили необходимость продолжения их работы в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.