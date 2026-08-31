Встреча Алиева и Пашиняна: стороны подтвердили курс на укрепление мира Лидеры Азербайджана и Армении договорились продолжать прямой диалог

Москва31 авг Вести.Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу в Бишкеке, в ходе которой договорились продолжать укрепление и нормализацию межгосударственных отношений.

В ходе встречи Алиев и Пашинян договорились продолжать шаги по дальнейшему укреплению устойчивого мира, продвижению процесса нормализации межгосударственных отношений и усилению связей посредством прямых двусторонних контактов говорится в заявлении азербайджанского агентства Репорт

Как сообщили пресс-службы правительств двух стран, лидеры подчеркнули важность укрепления связей через прямые двусторонние контакты.

Кроме того, Алиев и Пашинян отметили ключевую роль государственных комиссий по делимитации общей границы и подтвердили необходимость продолжения их работы в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.