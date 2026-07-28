Путин и Алиев в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на сотрудничество

Путин и Алиев подтвердили настрой на дальнейшее расширение сотрудничества Путин и Алиев в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на сотрудничество

Москва28 июл Вести.Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, обсудив двухсторонние отношения. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Кремля.

Уточняется, что главы государств также обсудили международную повестку.

Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества говорится в сообщении

Также президенты назвали российско-азербайджанские связи конструктивными и отметили активизацию диалога между представителями правительств России и Азербайджана.

Ранее Алиев лично встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Баку и Берлин скрепили двустороннее партнерство соответствующей декларацией.