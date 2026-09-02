Глава Росатома назвал подвигом атомщиков запуск блока на Курской АЭС Лихачев назвал подвигом атомщиков запуск блока на Курской АЭС

Москва2 сен Вести.Российские атомщики совершили подвиг, запуская блок атомной электростанции (АЭС) в Курской области, заявил в интервью ИС "Вести" генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев.

Ввод АЭС в эксплуатацию сопровождался сложностями из-за атак со стороны киевского режима, напомнил он.

Несмотря на все сложности, связанные с СВО, с агрессией Украины в Курской области, мы ввели в промышленную эксплуатацию курский блок. Это подвиг наших атомщиков, это было под бомбежками, под выстрелами, но блок в сети работает в промышленном формате рассказал Лихачев

Ранее глава Росатома назвал госкорпорацию единственной, системно работающей на рынке Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) — из 28 реакторов, размещенных за рубежом, 16 находятся в странах-членах ШОС.