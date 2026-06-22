Москва22 июн Вести.Запуск всех шести энергоблоков на Запорожской АЭС и устойчивое обеспечение региона электроэнергией являются приоритетами для Росатома. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Он подчеркнул, что в Энергодаре, как и во всех атомных городах, живут очень образованные, вежливые люди, которым каждую минуту нужно проявлять свое мужество.

Для нас, конечно, главная цель, главная задача - это рано или поздно поднять в мощность все шесть энергоблоков Запорожской АЭС сказал Лихачев

20 июня в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС вновь подключили к внешней электросети после 4,5-часового перерыва в энергоснабжении.