В Росатоме указали на равнодушие лидеров ЕС к ситуации в Энергодаре Лихачев: международные организации и лидеры ЕС игнорируют ситуацию в Энергодаре

Москва12 июл Вести.Международные организации и лидеры стран Европы игнорируют происходящее в Энергодаре, прикрываясь ширмой "евро-политкорректности". На это указал глава Росатома Алексей Лихачев.

По его словам, одним из главных итогов межведомственных консультаций с МАГАТЭ в Калининграде стала договоренность об изменении подхода к информированию мира о ситуации в Энергодаре и на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Однако, указал Лихачев, "если судить по публичной активности", складывается ощущение, что вопрос безопасности станции и дальнейшей судьбы ее сотрудников и жителей Энергодара интересует только Россию.

Международные организации и европейские лидеры в лучшем случае прикрываются ширмой "евро-политкорректности" либо предпочитают просто игнорировать происходящее подчеркнул глава госкорпорации

10 июля в Калининграде состоялся очередной раунд традиционных консультаций по Запорожской АЭС между российской межведомственной делегацией и командой МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси​​​.

В ходе консультаций глава Росатома Алексей Лихачев призвал представителей МАГАТЭ дать публичную оценку преступным ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС. По его словам, украинские боевики с марта и до 10 июля 460 раз атаковали ЗАЭС беспилотниками и нанесли 15 ударов артиллерией.

12 июля Лихачев сообщил, что с 27 апреля, с начала масштабной эскалации Киевом ситуации, в Энергодаре погибли 11 гражданских лиц, число раненых исчисляется десятками.