Москва12 июлВести.Международные организации и лидеры стран Европы игнорируют происходящее в Энергодаре, прикрываясь ширмой "евро-политкорректности". На это указал глава Росатома Алексей Лихачев.
По его словам, одним из главных итогов межведомственных консультаций с МАГАТЭ в Калининграде стала договоренность об изменении подхода к информированию мира о ситуации в Энергодаре и на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Однако, указал Лихачев, "если судить по публичной активности", складывается ощущение, что вопрос безопасности станции и дальнейшей судьбы ее сотрудников и жителей Энергодара интересует только Россию.
Международные организации и европейские лидеры в лучшем случае прикрываются ширмой "евро-политкорректности" либо предпочитают просто игнорировать происходящееподчеркнул глава госкорпорации
10 июля в Калининграде состоялся очередной раунд традиционных консультаций по Запорожской АЭС между российской межведомственной делегацией и командой МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси.
В ходе консультаций глава Росатома Алексей Лихачев призвал представителей МАГАТЭ дать публичную оценку преступным ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС. По его словам, украинские боевики с марта и до 10 июля 460 раз атаковали ЗАЭС беспилотниками и нанесли 15 ударов артиллерией.
12 июля Лихачев сообщил, что с 27 апреля, с начала масштабной эскалации Киевом ситуации, в Энергодаре погибли 11 гражданских лиц, число раненых исчисляется десятками.