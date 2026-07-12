Лихачев: в Энергодаре из-за атак ВСУ с 27 апреля погибли 11 мирных жителей

Лихачев: с 27 апреля в Энергодаре погибли 11 гражданских, десятки ранены Лихачев: в Энергодаре из-за атак ВСУ с 27 апреля погибли 11 мирных жителей

Москва12 июл Вести.С 27 апреля, с начала масштабной эскалации Киевом ситуации, в Энергодаре погибли 11 гражданских лиц, число раненых исчисляется десятками, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

12 июля Лихачев назвал "кровавым днем в Энергодаре", подчеркнув, что это не фигура речи. В результате ударов украинских дронов погибли четыре человека, еще четверо ранены.

С 27 апреля – с начала масштабной эскалации – это уже 11 погибших гражданских. Число раненых исчисляется десятками заявил Лихачев

Международные организации и европейские лидеры либо игнорируют усиление атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энергодар, либо прикрываются ширмой "евро-политкорректности", указал Лихачев. Новый удар по Энергодару – это возможность для МАГАТЭ доказать приверженность договоренностям об ускорении информирования об угрозах городу, заявил глава Росатома.

10 июля в Калининграде состоялся очередной раунд традиционных консультаций по Запорожской АЭС между российской межведомственной делегацией и командой МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси​​​.

В ходе консультаций глава Росатома Алексей Лихачев призвал представителей МАГАТЭ дать публичную оценку преступным ударам ВСУ по Запорожской АЭС. По его словам, украинские боевики с марта и до 10 июля 460 раз атаковали ЗАЭС беспилотниками и нанесли 15 ударов артиллерией.

Лихачев также сообщил, что Киев так и не подал напряжение на высоковольтную линию электропередачи "Днепровская", которую недавно отремонтировали.