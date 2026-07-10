14:49 10 июля 2026 15:05 10.07.2026Сергей КузнецовЭкономикаРосатом: главной темой встречи РФ и МАГАТЭ в Калининграде была безопасность ЗАЭСРосатом: главной темой встречи РФ и МАГАТЭ в Калининграде была безопасность ЗАЭССледите за новостями:ДзенМаксТелеграмЧитайте такжеВ Кремле объяснили, почему продолжается спецоперация на Украине12:52 Украина обратилась к Совбезу ООН с новым требованием о перемирии10:58 ФСБ сорвала крупный теракт Киева по подрыву аэродрома в Ростове-на-Дону08:48 Десантники ВС РФ предотвратили контратаку роботов ВСУ в Запорожской области05:58 В Турции арестована россиянка, не пустившая девочку в буркини в бассейн23:36 9 июлПремьер Бельгии случайно провез в багаже револьвер от Эрдогана с саммита НАТО22:31 9 июлПашинян заявил о невозможности отказаться темы анклавов в Армении16:40 9 июлВ Совфеде предупредили о последствиях "закрытия неба" над Украиной15:48 9 июлЭкономикаЗапорожская АЭС/ЗАЭС10.07.2026