Пашинян: Армения не может отказаться от темы анклавов в стране

Пашинян заявил о невозможности отказаться темы анклавов в Армении Пашинян: Армения не может отказаться от темы анклавов в стране

Москва9 июл Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян не может отказаться от темы анклавов. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

Речь идет об анклавах бывшей Азербайджанской ССР, которые в настоящее время контролирует Армения, а также о принадлежавшем Советской Армении анклаве Арцвашен, который сейчас находится под контролем Азербайджана.

Что касается темы анклавов и эксклавов, мы должны решить все незавершенные вопросы... Мы заинтересованы в этом, потому что село Арцвашен в статусе эксклава находится под контролем Азербайджана и является суверенной территорией Республики Армения... То есть я не могу заявить, что мы отказываемся или можем отказаться от темы анклавов и эксклавов цитирует его "Sputnik Армения"

По словам премьера, существует два пути решения проблемы. Первый сценарий предполагает, что территория любого анклава или эксклава остается закрепленной за территорией той страны, которой принадлежит де-юре. Согласно второму варианту, стороны должны договориться об изменении конкретных участков за счет равнозначных территорий.