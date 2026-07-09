Москва9 июлВести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян не может отказаться от темы анклавов. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.
Речь идет об анклавах бывшей Азербайджанской ССР, которые в настоящее время контролирует Армения, а также о принадлежавшем Советской Армении анклаве Арцвашен, который сейчас находится под контролем Азербайджана.
Что касается темы анклавов и эксклавов, мы должны решить все незавершенные вопросы... Мы заинтересованы в этом, потому что село Арцвашен в статусе эксклава находится под контролем Азербайджана и является суверенной территорией Республики Армения... То есть я не могу заявить, что мы отказываемся или можем отказаться от темы анклавов и эксклавовцитирует его "Sputnik Армения"
По словам премьера, существует два пути решения проблемы. Первый сценарий предполагает, что территория любого анклава или эксклава остается закрепленной за территорией той страны, которой принадлежит де-юре. Согласно второму варианту, стороны должны договориться об изменении конкретных участков за счет равнозначных территорий.