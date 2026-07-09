Джабаров: закрытие неба над Украиной приведет к масштабированию конфликта

В Совфеде предупредили о последствиях "закрытия неба" над Украиной Джабаров: закрытие неба над Украиной приведет к масштабированию конфликта

Москва9 июл Вести.Закрытие воздушного пространства на Украиной приведет к масштабированию конфликта и началу войны, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа, Джабаров отметил, что американский лидер может "до конца не осознавать" последствия такого решения.

Трамп может до конца не осознавать, что закрытие воздушного пространства над Украиной будет началом войны и масштабирования конфликта написал Джабаров в своем Telegram-канале

По логике, навязанной президенту США наиболее воинственной частью русофобов из ЕС, при закрытом небе Киев сможет атаковать российские объекты, тогда как ракеты ВС РФ будут "уничтожать еще на подлете", указал Джабаров.

Сенатор полагает, что заявление о "закрытии неба" над Украиной Трамп сделал "под влиянием общественного мнения", господствующего на саммите НАТО.

8 июля Трамп допустил закрытие воздушного пространства над Украиной в качестве инструмента гарантии безопасности. Комментируя заявление главы Белого дома, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что эти слова "еще предстоит осмыслить", поскольку ранее эта тема не поднималась.